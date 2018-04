Homem diz que sobreviveu a 2 acidentes de avião em 1 semana

Um dos passageiros do avião que caiu na quarta-feira passada em Amsterdã, matando nove pessoas, disse ter vivido, menos de uma semana antes, outro acidente aéreo, em Istambul e que não deixou vítimas. Veja também: Investigação aponta que avião em Amsterdã caiu verticalmente Cronologia dos acidentes dos últimos 10 anos na Europa Lista de passageiros Fotos: veja imagens do acidente na Holanda Rob De Knecht, um cidadão holandês, viajava no último dia 19 em um avião com destino ao Iraque que, ao aterrissar em Istambul para fazer escala, derrapou na pista e bateu de frente com um poste de iluminação, segundo explica a agência de notícias holandesa "ANP". Apenas seis dias depois, o holandês estava a bordo do aparelho da Turkish Airlines procedente da capital turca que caiu pouco antes de aterrissar em um aeroporto de Amsterdã, por causas ainda desconhecidas, matando nove pessoas e deixando mais de 80 feridos. Como consequência do acidente em Amsterdã, De Knecht teve quatro costelas quebradas. O homem lembra que o comandante do aparelho avisou, como é habitual, à tripulação e aos passageiros sobre a aterrissagem e, segundos depois, a aeronave despencou.