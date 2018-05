Homem é preso por molestar crianças na Disneylândia de Paris A polícia francesa deteve um homem que admitiu jogar em crianças um pó que causa coceira no parque de diversões da Disneylândia, perto de Paris, e de filmá-las enquanto elas se coçavam, informou uma fonte judicial na quarta-feira. O homem, de 50 anos, foi preso no domingo depois que um turista alemão o viu jogando o pó na calcinha de sua sobrinha de 11 anos, disse a fonte. Um busca da polícia pela casa do homem revelou depois uma enorme quantidade de material de pornografia infantil em seu computador, além de DVDs escondidos em um compartimento secreto em seu banheiro. A fonte afirmou ainda que os vídeos incluem sequências de um suposto estupro de uma de suas sobrinhas e uma série de outros abusos de menores. O homem, que admitiu, os crimes, de acordo com a fonte, foi colocado sob investigação formal na segunda-feira e libertado sob algumas condições, como uma ordem para que ele procure tratamento. Ele pode enfrentar até 20 anos de prisão se condenado pelo estupro de um menor e 10 anos por abusos sexuais graves de menores. (Por Jon Boyle)