Homem morre e outros dois ficam feridos em corridas de touros na Espanha

MADRI - Um espanhol morreu e dois outros homens, incluindo um japonês, ficaram feridos nas corridas de touros da Espanha neste sábado, 9, terceiro dia do festival de São Firmino, na cidade de Pamplona, no norte do país.

O espanhol de 28 anos morreu depois que o chifre de um touro perfurou seu pulmão e coração durante uma corrida na vila de Pedreguer, no sudeste do país, próximo a Valência, disse um porta-voz do governo regional.

O touro o atingiu quando ele tentava ajudar um outro participante do evento anual, no qual um homem também morreu no ano passado.

Muitas cidades espanholas realizam festivais com touros durante o verão.

São Firmino, festival de nove dias no qual os touros perseguem os corredores que usam lenços vermelhos pelas ruas de Pamplona, é o evento mais famoso, atraindo milhares de viajantes de todo o mundo.

No sábado, em Pamplona, um japonês de 33 anos foi atingido no peito e um espanhol de 24 anos, no braço, enquanto 12 outras pessoas sofreram ferimentos leves, informou o governo local em seu site. O japonês estava em condição estável no hospital, segundo o porta-voz do festival.