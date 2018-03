Hugo Chávez adia visita a Moscou para terça-feira

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que tinha chegada em Moscou prevista para esta segunda-feira, pousará em solo russo somente na terça-feira, 22, informaram fonte diplomáticas russas. A Rússia é a primeira escala de uma viagem européia que lhe levará também a Belarus, Espanha e Portugal. "Espera-se que o avião do presidente venezuelano chegue a Moscou às 6h30 (23h30 de Brasília) de terça-feira", disse à agência Efe um funcionário da Chancelaria russa, que não comentou os motivos do atraso. Inicialmente, estava previsto que o avião de Chávez chegasse às 16h50 (9h50 de Brasília) desta segunda-feira ao aeroporto de Vnúkovo-2, em Moscou. A agenda da visita de trabalho do presidente venezuelano à Rússia, cortada agora em quase 15 horas, está centrada na cooperação militar e, em particular, no interesse de Caracas em adquirir armamento russo. No entanto, Rússia e Venezuela manifestaram seu interesse em diversificar os intercâmbios comerciais. "É uma viagem muito importante, estratégica, geopolítica diria eu (...), com o objetivo de continuar potencializando a Venezuela", disse Chávez na véspera. O líder venezuelano se reunirá pela primeira vez com o novo presidente russo, Dmitri Medvedev, com o qual deseja forjar uma "relação de amizade e de confiança política".