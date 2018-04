Igreja é instituição que mais lutou contra pedofilia, diz Vaticano

Efe

CONCEPCIÓN- O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcisio Bertone, garantiu neta sexta-feira, 9, que a Igreja Católica "é a instituição que tem lutado com mais força" contra a pedofilia, apesar de ter abrigado vários casos de abusos sexuais a menores.

Veja também:

Carta mostra que Bento XVI resistiu a demitir padre pedófilo nos EUA

Bento XVI pode receber vítimas de abusos, diz porta-voz

"A Igreja é a instituição que tem lutado com mais força contra este fenômeno, e esperamos que todas as outras instituições lutem com a mesma fortaleza e com a mesma consciência que a Igreja Católica", disse Bertone à imprensa na cidade de Concépcion, no Chile.

O cardeal, em visita ao país, viajou desde Punta Arenas a Concépcion, uma das localidades mais afetadas pelo terremoto de 27 de fevereiro, onde celebrou uma missa.

Documentos da Igreja Católica divulgados nesta sexta mostram que, antes de se tornar papa, o cardeal Joseph Ratzinger resistiu a afastar um padre da Califórnia que molestava crianças.

Uma carta de 1985, firmada por Ratzinger, cita preocupações sobre o efeito da remoção do padre para "o bem da igreja universal". A correspondência foi obtida com exclusividade pela Associated Press.