Imigrantes ilegais poderão ficar retidos por 6 meses na Itália

O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta sexta-feira, 20, um decreto-lei que aumenta de dois para seis meses o período em que os imigrantes ilegais que chegam ao país poderão permanecer nos centros de identificação e expulsão. "Podemos reter nesses centros os sem documentos por apenas seis meses, enquanto é realizada a identificação obtenção para expatriação", afirmou o ministro do Interior, Roberto Maroni. O ministro justificou o aumento do tempo de retenção dizendo que "as vezes a identificação é rápida, mas o procedimento para obter permissão para repatriação é longo e dois meses não são suficientes". No projeto de lei sobre segurança que atualmente se encontra em discussão no Parlamento, o governo italiano havia tentado incluir uma emenda que permitiria reter todos os imigrantes sem documentos por no máximo 18 meses nos centros de detenção, antes da expulsão. No entanto, o governo foi derrotado pelo voto contrário de alguns parlamentares na Câmara e a emenda teve de ser retirada. Com o período de seis meses, o Executivo chegou a um consenso entre seus membros e nesta sexta aprovou o decreto-lei, para que possa entrar em vigor imediatamente. A Itália enfrenta um crescente fluxo de imigração ilegal, que chega principalmente pelo mar, na ilha de Lampedusa. Estupro O governo italiano também aprovou um decreto-lei nesta sexta para tentar combater a violência sexual e imigração ilegal após uma onda de denúncias de estupros que teriam sido cometidos por estrangeiros, informou a rede BBC. A medida adianta os julgamentos por esse tipo de crime e prevê assistência legal gratuita para as vítimas. Cidadãos também poderão ajudar a combater os estupros, fazendo parte de patrulhas. "Os voluntários que fizerem parte das patrulhas não estarão armados, mas terão telefones celulares e rádios para passarem informações para as forças de segurança", disse Maroni O decreto, que já passou pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, passa a valer imediatamente, mas ainda deve ser aprovado pelas duas casas do Parlamento em 60 dias.