Incêndio atinge o tradicional mercado de Camden, em Londres

Um incêndio atingiu no início da noite deste sábado um dos mais populares pontos turísticos de Londres, o mercado de Camden. As chamas podem ser vistas de longe e preocupam pela área ao redor do mercado ser ocupada por bares e clubes. A brigada de incêndio londrina enviou 20 caminhões e 100 bombeiros para enfrentar o fogo. De acordo com um porta-voz da polícia, não há feridos nem indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. Também não se sabe o que originou o fogo. Foto: Reuters O mercado de Camden é o maior de Londres e uma dos quatro principais destinos de turistas na capital inglesa. Cerca de 500 mil pessoas passam por lá por semana. Os bombeiros ainda não sabem mensurar o dano causado ao prédio histórico, inaugurado em 1970. Foto: Reuters