Incêndio atinge prédio de rádios públicas francesas em Paris

Fotografias que se espalharam no Twitter mostravam uma grossa fumaça negra nos andares mais altos do edifício, que fica às margens do rio Sena, na região oeste da capital francesa.

"Funcionários... tiveram que ser retirados de um incêndio", disse uma mensagem publicada no Twitter pela France Info, uma das várias estações de rádios públicas sediadas no edifício, chamado Maison de la Radio.

A France Info destacou que reformas foram recentemente realizadas no prédio, local de trabalho de milhares de jornalistas e outros funcionários.

(Reportagem de Ingrid Melander)