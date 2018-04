Incêndio atinge zona industrial a leste de Londres

Um grande incêndio tomou conta de um armazém no leste de Londres nesta segunda-feira, 12, lançando uma espessa coluna de fumaça sobre a capital britânica. Os bombeiros e a polícia já investigam o que causou o fogo, e suspeitas de terrorismo foram inicialmente descartadas. Segundo um porta-voz da polícia, o incidente começou por volta das 12h15 locais, numa antiga garagem de ônibus. "Nada sugere no momento que seja outra coisa que não um incêndio", afirmou. Segundo o serviço de ambulâncias, não há relatos de vítimas no local. Polícia diz que incidente começou em uma antiga garagem de ônibus na cidade. Fotos: Reuters e AP De acordo com a BBC, o incêndio foi declarado perto da zona onde será construído o principal estádio para os Jogos Olímpicos de 2012. Na área, passa a via do trem de alta velocidade que a partir da quarta-feira unirá Londres a Paris através do túnel abaixo do Canal da Mancha. Cerca de quarenta bombeiros foram até a zona, perto do bairro de Stratford, após receber a primeira ligação, por volta das 10h06 de Brasília. Um porta-voz da Polícia disse hoje que não foram recebidas informações de que houve uma explosão. No entanto, as forças da ordem receberam grande quantidade de telefonemas urgentes da população.