Incêndio destrói pier histórico no Reino Unido

Um grande incêndio destruiu o histórico pier do resort Weston-super-Mare nesta segunda-feira, 28, no canal de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. O local foi consumido pelas chamas em menos de duas horas e segundo equipes de resgate, não houve registro de feridos. Veja também: Vídeo do incêndio no Youtube Foto: Reuters Cerca de 80 bombeiros tentaram conter o fogo no pier de 104 anos. As chamas destruíram todas as construções de madeira do cais, embora suas sustentações e a plataforma de ferro não tenham sido atingidas. Segundo o serviço de bombeiros, a estrutura do píer não corre perigo de desabar. Foto: AP A polícia fechou parte da praia e pediu para que as pessoas se afastassem do local. Uma porta-voz afirmou que houve um grande congestionamento na área, pois o incidente aconteceu no auge da temporada de turismo, que passam os finais de semana no local. Bombeiros afirmaram que ainda é cedo para determinar as causas do incêndio. O pier foi construído entre 1903 e 1904 como atração turística. Ele abrigava uma casa de shows, um teatro e foi reaberto no mês de abril, após uma restauração. Dee Williams, gerente adjunta do hotel Grand Atlantic, situado perto do lugar, falou de um grande "incêndio" em declarações à BBC e disse ter ouvido explosões que pareciam de fogos de artifício. O píer "é parte de nossa identidade e sua perda afetará nosso comércio", disse. Matéria atualizada às 10h05.