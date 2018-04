Incêndio em asilo na Rússia mata pelo menos 31 pessoas Ao menos 31 pessoas morreram em um asilo russo e autoridades do país responsabilizaram os lentos procedimentos de esvaziamento do prédio pela tragédia. "Os bombeiros receberam um alerta muito tardio a respeito do incêndio porque os funcionários do asilo esperaram, por algum motivo, 30 minutos antes de telefonar", disse Viktor Beltsov, porta-voz do Ministério de Emergências da Rússia. Havia 287 idosos, muitos deles inválidos, e 12 funcionários no asilo quando as chamas tomaram conta do local no domingo, na hora do almoço. O asilo fica na cidade de Tula, 200 quilômetros ao sul de Moscou. Trinta e um corpos foram recuperados durante a tarde desta segunda-feira e até oito pessoas ainda estavam desaparecidas, informaram agências de notícias russas, citando autoridades locais. Quatro pessoas foram levadas ao hospital. Essa tragédia é a mais recente de uma série de desastres envolvendo incêndios na Rússia, onde prédios administrados pelo governo costumam ser criticados devido à falta de manutenção e à ausência de procedimentos e equipamentos de segurança adequados. Segundo Beltsov, o prédio incendiado em Tula, construído em 1952, não contava nem com um sistema de alarme e nem com equipamentos de combate ao fogo. As chamas já haviam se espalhado por 1.000 metros quadrados quando os bombeiros chegaram. "Eles não tinham equipamento nenhum. Ainda assim, quando o fogo começou, os funcionários tiveram tempo suficiente para retirar os idosos. Os investigadores precisarão descobrir agora por que isso não aconteceu", afirmou. Viktor Zubkov, primeiro-ministro da Rússia, ordenou a abertura imediata de um inquérito para apurar o caso. Em outubro, pelo menos nove estudantes morreram e 51 ficaram feridos após incêndio em um instituto de negócios em Moscou. Em dezembro do ano passado, 45 pacientes em uma clínica de tratamento anti-drogas para mulheres morreram queimadas. As portas estavam trancadas e as vítimas não conseguiram escapar. (Por Dmitry Zhdannikov)