Incêndio florestal derruba distribuição de energia em Atenas

Um incêndio florestal nos arredores de Atenas prejudicou os serviços de distribuição de energia e formou uma nuvem de fumaça escura sobre a capital grega nesta quarta-feira, 25. O incêndio no Monte Himeto seguia em direção ao norte, para longe de Atenas, e não ameaça áreas residenciais, informou o Corpo de Bombeiros. No entanto, as chamas danificaram uma importante linha de distribuição de energia elétrica, causando blecautes de mais de uma hora na região central e em outras partes da capital da Grécia. Oito aviões e três helicópteros ajudam no combatente às chamas. O fogo começou na região de Glyka Nera, cerca de 20 quilômetros ao leste de Atenas. O prefeito da cidade, Giorgos Siokos, disse acreditar que a origem do incêndio seja criminosa. Construtoras muitas vezes são acusados de iniciar incêndios florestais perto de áreas povoadas para promover obras ilícitas.