Incêndio florestal na Grécia já matou 41 pessoas O pior incêndio florestal a atingir a Grécia em décadas já matou 41 pessoas e há temores de que existam mais mortos, informaram autoridades no sábado. "No total, temos 41 mortos até agora", disse uma autoridade policial grega, que pediu para não ter seu nome revelado. Os incêndios devastam a península do Peloponeso desde sexta-feira, e deixaram pessoas presas em vilas antes que pudessem ser retiradas do local, disseram autoridades. (Por Lefteris Papadimas)