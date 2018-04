Incêndio mata mulher e 3 filhos pequenos na Alemanha

Uma mulher e seus três filhos pequenos morreram nesta quarta-feira, 25, em um incêndio em sua casa, na cidade alemã de Moers, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, informou a Polícia. O pai das crianças conseguiu se salvar ao saltar por uma janela na cobertura do edifício, de uma altura de cinco metros, embora tenha ficado consideravelmente ferido. O fogo foi detectado por um vizinho pouco antes da 1 hora local (21 horas de Brasília), que alertou os bombeiros. As equipes de resgate nada puderam fazer para salvar a vida da mulher, de 34 anos, suas duas filhas de um e três anos e um menino de cinco anos. Segundo a Policia, não há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso.