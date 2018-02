Índia e Itália encerram impasse sobre fuzileiros com acordo inesperado

Os fuzileiros, membros de uma equipe de segurança militar enviada para proteger um navio-tanque de uma ameaça de pirataria em fevereiro do ano passado, são acusados ??de terem matados os pescadores no litoral do Estado indiano de Kerala.

Eles dizem que dispararam tiros de advertência contra um barco de pesca acreditando ser um navio pirata.

Os fuzileiros, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, estavam voando de volta para a Índia nesta sexta-feira em um avião da Força Aérea Italiana. O vice-chanceler italiano, Staffan de Mistura, estava viajando com eles.

"Estamos felizes com o resultado que é consistente com a dignidade do processo judicial indiano", disse o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, a repórteres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Índia e Itália travaram uma longa disputa diplomática sobre os fuzileiros navais, que foram autorizados a deixar a Índia para votar nas eleições italianas do mês passado, desde que retornassem até esta sexta-feira.

(Por Ross Colvin)