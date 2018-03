Ingrid chega a hospital militar de Paris para exames médicos

A franco-colombiana Ingrid Betancourt chegou neste sábado, 5, ao hospital militar de Val-de-Grâce, em Paris, para ser submetida a um exaustivo exame médico, após ficar por quase seis anos e meio em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Ingrid, de 46 anos, chegou à entrada principal do hospital em um carro blindado e escoltada pela polícia. Veja também: Ingrid Betancourt é recebida por Nicolas Sarkozy na França 'Fiquei acorrentada 24 horas por dia durante 3 anos' O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt A ex-refém já tinha sido examinada pelo médico do Palácio do Eliseu, Christophe Fernández, no avião da República Francesa que a levou na sexta-feira a Paris, onde foi recebida como uma heroína. Fernández descreveu seu estado de saúde como "satisfatório", mas Ingrid deverá agora passar uma série de exames para determinar se sofre de hepatite B ou outra doença contraída devido às condições insalubres nas quais viveu durante seu cativeiro. Ingrid Betancourt foi liberada na quarta-feira passada, junto a outros 14 reféns das Farc, em uma operação do Exército colombiano.