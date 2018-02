Interpol recebeu denúncias sobre Madeleine no Brasil

O delegado Jorge Pontes, chefe da Interpol no Brasil, confirmou nesta segunda-feira, 12, em entrevista ao estadao.com.br, que a organização recebeu denúncias de que a menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em Portugal em maio do ano passado, poderia estar no Brasil, mas que nenhuma delas pôde ser confirmada. Veja também: Desaparecimento da menina inglesa faz um ano Cronologia do desaparecimento de Madeleine McCann "Entre maio e junho do ano passado, recebemos algumas denúncias de que uma menina com as características de Madeleine tinha sido vista em Ipanema e na Cinelândia, no Rio de Janeiro". O delegado afirmou que a Polícia Federal foi acionada, mas não encontrou testemunhas que confirmassem os avistamentos. Os locais também não possuíam câmeras que pudessem ter registrado a eventual presença da menina. "O que chamou a nossa atenção foi o lapso curto de tempo em que foram feitos os registros. O espaço de tempo entre as denúncias foi muito curto", afirmou o delegado, que disse que as denúncias levaram a Interpol a produzir um dossiê sobre o caso no Brasil. Pontes, no entanto, afasta que exista uma conexão brasileira no caso Madeleine. "Não há indícios de que o desaparecimento tenha alguma ligação com o país", disse o delegado. "Na época em que a polícia foi acionada, o caso estava sendo muito veiculado pela mídia, o que pode ter levado as pessoas que fizeram esses registros a se equivocarem. Como o desaparecimento chocou o mundo inteiro, algumas das pessoas que denunciaram podem ter ficados sugestionadas". O chefe da Interpol no Brasil negou ainda que a polícia esteja investigando alguma denúncia relacionada ao desaparecimento da menina no momento. Aniversário Madeleine McCann completaria cinco anos nesta segunda-feira. Os pais da menina - desaparecida em 3 de maio de 2007 em um resort em Portugal - disseram que comemorariam a data de "forma privada e tranqüila" em sua casa. "Este será um dos dias mais duros dos últimos 375", disseram Kate e Gerry McCann em sua página na Internet."Vamos fazer de tudo para que Madeleine não passe outro aniversário longe da família. (Com agência Reuters)