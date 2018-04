IRA detona explosivos perto de quartel britânico na Irlanda do Norte

BELFAST - Dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA) detonaram uma bomba nesta segunda-feira, 12, no lado de fora do quartel-general do serviço de inteligência britânico na Irlanda do Norte. O atentado ocorreu poucas horas antes dos líderes rivais católicos e protestantes escolherem o novo ministro da Justiça.

O serviço policial da Irlanda do Norte disse que dissidentes do IRA, que formam uma facção chamada de 'IRA Verdadeiro', fizeram um motorista de táxi de Belfast refém e usaram o veículo para transportar a bomba até os muros que cercam o quartel.

A explosão não chegou a causar danos maiores para ao quartel, nem aos imóveis vizinhos, em Holywood, subúrbio de Belfast. Cerca de 50 pessoas foram retiradas do local, antes da explosão, depois que a polícia foi avisada através de um telefonema anônimo sobre a presença do artefato. Ninguém saiu ferido.

O Ministro britânico para Irlanda do Norte, Shaun Woodward, disse que "a transição democrática permanece em contraste com a atividade de uns poucos criminosos que não vão aceitar a vontade da maioria da Irlanda do Norte. Eles não têm apoio em nenhum lugar", completou.

'IRA Verdadeiro'

O IRA Verdadeiro nasceu de um racha na liderança do IRA em outubro de 1997, por causa da direção que o Sinn Feinn (braço político do IRA) estava tomando em relação ao processao de paz na Irlanda do Norte.

O IRA Verdadeiro foi responsável pelo pior atentado dos 30 anos de violência na província britânica, o ataque a bomba na cidade de Omagh, que matou 209 pessoas, em agosto de 1998.

Texto atualizado às 9h44.