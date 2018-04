Iraque critica incursão da Turquia e exige retirada imediata O Iraque condenou na terça-feira a incursão da Turquia no norte de seu território para enfrentar guerrilheiros curdos e exigiu o fim imediato do que descreveu como uma violação de sua soberania. Milhares de soldados turcos cruzaram a fronteira na quinta-feira passada a fim de perseguirem os combatentes do grupo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que usam a região de montanha do norte iraquiano como base para sua luta em nome da criação de um Estado curdo no sudeste da Turquia, onde são maioria. "O gabinete de governo manifesta sua rejeição e condenação quanto à interferência militar turca, que é considerada uma violação da soberania do Iraque", afirmou o governo iraquiano em um comunicado divulgado por Ali al-Dabbagh, porta-voz dele. "O gabinete de governo ressalta que a ação militar unilateral é inaceitável e ameaça as boas relações existentes entre os dois vizinhos." Dabbagh havia dito antes que um enviado turco se reuniria com o presidente iraquiano, Jalal Talabani, que é curdo, e com líderes do governo, entre os quais o ministro iraquiano das Relações Exteriores, Hoshiyar Zebari, em Bagdá, na quarta-feira. Soldados turcos, com o apoio de aviões, helicópteros de ataque e peças de artilharia, enfrentam as guerrilhas curdas enquanto avançam pelas bases do PKK. "A Turquia trava uma luta legítima contra uma organização terrorista que vem desafiando a paz e a segurança da Turquia", afirmou o primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, no Parlamento. O Estado-Maior da Turquia disse na terça-feira que mais dois soldados turcos tinham sido mortos, elevando o total para 19. O órgão afirma que ao menos 153 combatentes do PKK já perderam suas vidas. O PKK diz ter matado 81 militares curdos. COMBATENTES MORTOS Um oficial graduado das forças militares comandadas pelos EUA no Iraque disse que cerca de 2.000 soldados turcos tinham ingressado no norte do Iraque. Autoridades turcas falam em 10 mil soldados. Um membro das forças de segurança da Turquia disse que os militares turcos atacaram um importante centro de comando do PKK no vale Zap depois de assumir o controle do campo Haftanin, localizado a cinco quilômetros para além da fronteira. Outras autoridades turcas afirmaram que os militares tentavam destruir as bases do PKK espalhadas pelo norte do Iraque até o reduto deles nas montanhas Qandil. Com isso, a Turquia pretende evitar uma eventual ofensiva dos curdos na primavera. Segundo Dabbagh, o governo iraquiano teme que a operação amplie-se caso os peshmergas, as forças de segurança dos curdos no Iraque, envolvam-se nos conflitos. "A Turquia precisa compreender a gravidade da situação que pode resultar de um erro militar que ocorresse envolvendo os peshmergas e as forças turcas," disse o porta-voz do governo iraquiano em uma entrevista coletiva. A liderança turca, sob crescente pressão interna, lançou a operação na semana passada após acusar as autoridades iraquianas de não conseguirem deter a ação dos rebeldes. O Iraque defende que o problema do PKK seja solucionado pelas vias diplomáticas. A área dos combates, localizada perto de grandes reservas de petróleo, tem sido uma das poucas regiões relativamente estáveis do Iraque desde a invasão liderada pelos EUA, em 2003. Erdogan disse na terça-feira que os EUA colaboram com a Turquia na investida repassando-lhe informações. O governo turco responsabilizou o PKK, considerado um grupo terrorista pelos EUA e pela União Européia, pela morte de quase 40 mil pessoas desde que começou sua luta para ter autonomia no sudeste da Turquia, em 1984. (Tradução Redação São Paulo, 5511 5644-7745)