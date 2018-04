Islândia fecha seu espaço aéreo pela primeira vez por cinzas de vulcão

REYKJAVIK - As autoridades da Islândia determinaram o fechamento dos aeroportos do país devido a nuvem de cinzas provenientes do vulcão Eyjafjallajokull, após uma mudança de direção do vento que determinava o destino da nuvem.

A Agência Islandesa de Segurança Aérea anunciou na noite de quinta-feira, 22, o fechamento do aeroporto internacional de Keflavik e do pequeno aeroporto de Reykjavik, localizado próximo ao Oceano Atlântico.

Esta é a primeira vez que a Islândia se vê obrigada a fechar o tráfego aéreo, desde que o vulcão Eyjafjallajokull entrou em erupção. Já que quando o fenômeno iniciou, os ventos tinham como direção o sudoeste da ilha, o que fazia com a nuvem se dirigiu-se em direção à Europa.

A grande nuvem de cinzas encontra-se atualmente em cima da capital da Islândia. As autoridades acreditam que o fechamento do espaço aéreo se dará por pelo menos 1 dia.