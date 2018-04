Israel dará resposta final sobre trégua em 2 dias, diz Hamas

O grupo islâmico palestino Hamas disse nesta segunda-feira, 16, que Israel entregará ao Egito "uma resposta final sobre um acordo de trégua em dois dias", informou a agência oficial de notícias egípcia "Mena". O anúncio foi feito por um responsável dessa organização após uma reunião realizada hoje no Cairo entre uma delegação do Hamas e o chefe dos serviços secretos egípcios, general Omar Suleiman, principal mediador egípcio entre esse grupo e Israel. Veja também: Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza A fonte, que não foi identificada pela "Mena", afirmou que, durante a reunião, Suleiman comunicou à missão do Hamas que Israel entregará "uma resposta definitiva sobre um cessar-fogo em dois dias". Além disso, reiterou que o grupo islamita aceita um cessar-fogo de um ano e meio em troca da reabertura das passagens fronteiriças entre a Faixa de Gaza e Israel, e a cessação das "agressões militares israelenses." A "Mena" assinalou ainda que o Hamas está disposto a trocar o soldado israelense Gilad Shalit por presos palestinos em um acordo separado das atuais negociações para conseguir a trégua. O escritório do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, anunciou neste fim de semana que não aprovará qualquer pacto de trégua que não inclua a libertação de Shalit, capturado pelo Hamas em Gaza no dia 25 de junho de 2006. O Egito tenta mediar um cessar-fogo de longo prazo entre Israel e o Hamas, após a dura ofensiva israelense em Gaza. O governo israelense lançou uma operação militar de 22 dias na faixa em 27 de dezembro, visando interromper o lançamento de foguetes vindos de Gaza em seu território. No dia 18 de janeiro, o Estado judeu suspendeu a ofensiva.