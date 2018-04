Itália demite governo local de Reggio Calabria por ligação com máfia

O prefeito Demetrio Arena e todos os 30 vereadores foram demitidos sob provisão anunciada em Roma pela ministra do Interior, Anna Maria Cancellieri.

Foi a primeira vez que o governo de uma capital provincial foi demitido em massa por causa de supostas ligações com o crime organizado. Cidade menores, a maioria no sul, tiveram o mesmo destino no passado.

A ação foi tomada depois que inspetores de Roma determinaram que um número de vereadores da cidade, que tem 180.000 habitantes, tinha ligações com a 'Ndrangheta, a versão local da máfia siciliana.

A 'Ndrangheta ultrapassou a siciliana Cosa Nostra como a quadrilha de crime organizado mais temida da Itália. O grupo arrecada a maioria de seu dinheiro com o tráfico de drogas.

A decisão, esperada há meses, significa que a cidade será administrada por um comissário nomeado pelo governo por 18 meses até que novas eleições sejam feitas.

(Reportagem de Philip Pullella)