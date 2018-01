Itália diz que pode ter encontrado barco que afundou e matou 900 imigrantes

ROMA - A Marinha italiana afirmou nesta quinta-feira, 7, que acredita ter encontrado os destroços de um barco que afundou no mês passado na costa da Líbia provocando as mortes de até 900 imigrantes, no pior desastre registrado no Mediterrâneo de que se tem conhecimento.

Apenas 24 corpos foram recuperados desde a tragédia ocorrida no dia 18 e a descoberta dos destroços a 375 metros de profundidade a cerca de 135 quilômetros ao norte da Líbia pode aumentar consideravelmente as chances de encontrar mais vítimas.

As equipes de busca com dois navios especializados e uma embarcação militar menor usaram instrumentos de sonar e um submersível para localizar o barco azul de 25 metros que condiz com a descrição da embarcação que afundou, informou a Marinha em comunicado. "A localização e comprimento estão corretos, mas não podemos ter certeza", disse um porta-voz da Marinha ao ser questionado se as autoridades italianas tinham encontrado o barco de imigrantes.