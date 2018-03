Itália irá tirar impressões digitais de ciganos para censo

O ministro do Interior da Itália, Roberto Maroni, anunciou nesta quarta-feira, 25, que serão tiradas as impressões digitais de todos os ciganos, inclusive os menores, para criar um censo das pessoas que vivem em assentamentos. A elaboração de um cadastro dos acampamentos ciganos é um dos poderes especiais que o gabinete conservador do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, concedeu aos delegados de governos das principais localidades, dentro das medidas anunciadas pelo Executivo para garantir a segurança dos cidadãos. Veja também: Senado italiano aprova expulsão de imigrantes Lei antiimigração 'é insulto', diz eurodeputado Maroni explicou que, para implementar esta medida, foi preciso abrir uma exceção à lei sobre segurança pública, que proíbe a retirada das impressões digitais de menores. Segundo o ministro do Interior, a identificação servirá também "para reconstruir as relações familiares - às vezes, pouco claras - entre os ciganos" e "evitará a exploração dos menores para mendigar." Roberto Maroni afirmou que estes censos não serão "uma lista étnica", mas serão usados como "garantia para a tutela de seus direitos e para dar melhores condições de vida aqueles que têm o direito de estar na Itália." Ele explicou que as forças da ordem que irão aos acampamentos para realizar as identificações estarão acompanhadas de pessoas da Cruz Vermelha italiana e dos serviços sociais das Prefeituras. Maroni citou o exemplo de Roma, onde antes do segundo semestre serão cadastrados os cerca de 50 assentamentos de ciganos existentes na capital e onde acredita-se que vivem 15 mil pessoas. Na Itália, é obrigatória a retirada das impressões digitais de todos os imigrantes de países de fora da União Européia (UE) que peçam ou renovem a permissão de residência.