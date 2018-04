Itália prende chefão da máfia calabresa A polícia italiana prendeu o líder da poderosa máfia calabresa, anunciou nesta segunda-feira o ministro do Interior da Itália, Giuliano Amato. Pasquale Condello, 57 anos, foi capturado em uma casa em Reggio Calabria, sul do país, informou a polícia. Amato relatou em um comunicado que Condello era "o chefe número um da 'Ndrangheta", nome da máfia calabresa, amplamente envolvida em tráfico de drogas, que tornou-se bem mais poderosa do que a famosa máfia siciliana. A polícia chamou Condello de "o Provenzano da Calábria", disse Amato, numa referência a Bernardo Provenzano, chefe da máfia siciliana preso em abril de 2006. (Reportagem de Gavin Jones)