Itália registra morte de 14 imigrantes na costa sul

Pelo menos 14 imigrantes morreram afogados na madrugada deste domingo, 28, em dois incidentes isolados em praias do sul da Itália, de acordo com guarda-costas. Seis das vítimas morreram quando o barco de apenas 23 metros em que estavam afundou na costa da Calábria. Outras 113 pessoas sobreviveram após nadar até a costa. O segundo incidente se deu após o naufrágio de outra embarcação na Sicília, ocasionando a morte de mais oito imigrantes. Os dois navios vinham do norte da África e traziam africanos e turcos que tentariam entrar ilegalmente na Itália. Autoridades italianas dizem que o número de imigrantes que vivem no país diminuiu bruscamente neste ano, mas centenas continuam a chegar todas as semanas por mar. O pequeno barco viaja lotado e acaba virando antes de alcançar terra firme. Se os imigrantes não têm os documentos necessários ou um emprego fixo os esperando na Itália, são deportados. De acordo com o governo italiano, mesmo após a ordem, eles voltam para procurar novos empregos ou visitar a família na Europa. Mas recorrem a meios ilegais, como a travessia a barco do Mar Mediterrâneo.