Itália sinaliza volta às operações aéreas militares na Líbia

ROMA - A Itália, que vinha reduzindo sua participação nas operações militares na Líbia, decidiu na segunda-feira, 25, que sua Força Aérea será autorizada a bombardear alvos militares selecionados no país africano.

Em nota, o gabinete do primeiro-ministro Silvio Berlusconi disse que ele informou ao presidente dos EUA, Barack Obama, sobre a decisão do governo numa conversa telefônica e que ligaria para outros líderes europeus para lhes dizer isso pessoalmente. A nota diz que o governo decidiu "ampliar a flexibilidade operacional da sua aviação com ações voltadas para alvos militares específicos em território líbio, com a meta de proteger a população civil."

A Força Aérea italiana vinha se envolvendo principalmente na fiscalização da zona de exclusão aérea e do embargo armamentista na Líbia, sua ex-colônia, mas Roma mudou de posição a pedido de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Berlusconi, que já considerou o ditador líbio Muamar Kadafi como um amigo íntimo, disse que informará sua decisão ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, e ao secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, e que discutirá a decisão com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, que visita a Itália na terça-feira.

A intevenção internacional na Líbia autorizada foi autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e agora está sob comando da Otan. O objetivo das ações é proteger os civis, que tem sofrido com os bombardeios e ataques das forças leais ao coronel Kadafi. O ditador está há 41 anos no poder e se recusa a sair, apesar da pressão dos rebeldes que querem derrubá-lo e da comunidade internacional.