Itália volta a pedir prêmio Nobel da Paz para Ingrid

Dirigentes políticos italianos retomaram nesta quinta-feira, 3, a proposta de apoiar a ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Ingrid Betancourt, como candidata ao Nobel da Paz. Fabio Evangelisti da Itália dos Valores (IDV), partido pequeno de centro-esquerda, disse que Betancourt representa "o símbolo da força e esperança para os que ainda sofrem injustiças. Por isso, a IDV continuará com o seu compromisso para que seja indicada ao Nobel da Paz." O parlamentar do governista Povo da Liberdade (PDL), Giampiero Catone, afirmou que é muito válida a proposta de apresentar Betancourt como candidata ao Nobel. Michela Biancoforte, também do PDL, uniu-se ao coro de propostas de políticos para confirmar essa indicação. Veja também: 'Ingrid tem algumas seqüelas, mas está muito bem', diz marido Reféns contam como era o dia-a-dia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre Ingrid O assessor adjunto da cooperação internacional da região Toscana, Massimo Toschi, associou-se ao pedido para "dar também esperança aos reféns e prisioneiros do mundo inteiro". As assembléias regionais do país debateram a proposta de indicar a ex-candidata à presidência da Colômbia ao Nobel da Paz na Conferência Nacional em 21 de julho.