Italiano Grillo diz estar pronto a apoiar leis, mas não vota pelo governo

ROMA - O líder populista Beppe Grillo disse nesta quarta-feira, 27, que seu Movimento 5 Estrelas apoiaria medidas individuais no Parlamento, mas não daria um voto de confiança a qualquer governo liderado por partidos tradicionais.

Grillo disse no Twitter que o 5 Estrelas "não vai dar qualquer voto de confiança ao Partido Democrático (centro-esquerda) ou qualquer outra pessoa, mas vai votar na Câmara a favor das leis que refletem o seu programa". O partido de centro-esquerda ganhou a maioria dos assentos no Parlamento, mas é bem menos do que uma maioria para governar.

O líder democrata Pier Luigi Bersani reagiu com cautela sobre o partido de Grillo, que obteve grande apoio, principalmente votos de protesto.

Mas o líder do 5 Estrelas mencionou Bersani em seu blog como "um homem morto falando", sugerindo que qualquer acordo será difícil.