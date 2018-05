Jardim que permite visitantes nus é sucesso no Reino Unido

O jardim do casal Ian e Barbara Pollard, no condado de Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra, tem atraído um número cada vez maior de visitantes com um apelo inusitado: lá, é possível andar entre as plantas sem roupa. Desde 1995, o casal promove em sua propriedade, a Abbey House, o "Clothes Optional Day" ("Dia de Roupas Opcionais", em tradução livre), no qual os visitantes que quiserem podem tirar a roupa para passear pelo jardim. O próximo será neste sábado. O projeto se transformou em um sucesso, e cerca de 80% dos visitantes já deixam as roupas num cantinho e se perdem nus no meio das flores. "É muito confortável. Você tem uma sensação de liberdade completa e de estar integrado com a natureza", diz Barbara. Ela e o marido trabalham no jardim nus. A idéia de permitir que os visitantes tirassem a roupa surgiu depois do sucesso de um programa de TV em que o casal falava sobre sua experiência. Ian, que é adepto do naturismo desde que tinha 20 e poucos anos, teve de convencer a mulher a receber visitantes nus. Os Pollard, então, verificaram se não havia algum impedimento legal para o projeto e levaram a idéia adiante. Mas os dias em que é permitido tirar a roupa no jardim não são exclusivos para naturistas. Na entrada, um cartaz avisa que alguns dos visitantes poderão decidir tirar a roupa durante o passeio. "Isso é fabuloso! Especialmente durante o passeio na beira do rio. O jardim é melhor apreciado quande se está nu", diz um dos recados no livro de visitantes. "Um jardim incrível - bucólico e lindo, especialmente sem roupas!", diz outra mensagem. Esses dias especiais têm atraído entre 250 e 300 visitantes, dependendo das condições do tempo. Segundo Barbara, cerca de 80% dos visitantes resolve tirar a roupa. "Curtir o jardim nu coloca um sorriso no rosto das pessoas. Mas, por outro lado, elas estão bem mais sujeitas à brisa", diz Barbara. Depois deste sábado, o próximo "Dia de Roupas Opcionais" esta marcado para 9 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.