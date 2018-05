Jatos abordam bombardeiro russo próximo de ares britânicos

Dois jatos da Força Aérea britânica perseguiram um bombardeiro estrtégico russo que aproximou-se do espaço aéreo do Reino Unido, segundo o ministro da Defesa nesta terça-feira, 21. O incidente ocorreu na sexta-feira, no mesmo dia que o presidente russo, Vladimir Putin, posicionou bombardeiros em patrulha pela primeira vez após o fim da União Soviética. O ministro britânico liberou duas fotos em seu website mostrando um dos dois RAF Typhoon F2s voando próximo ao Tu-95 russo, apelidado de "Urso", sobre o Atlântico Norte. O ministro deu poucos detalhes sobre onde e por quê isso aconteceu, mas aparentemente o avião russo estava em espaço aéreo internacional e se aproximando dos céus britânicos quando foi seguido. Mês passado, dois bombardeiros russos entraram no espaço aéreo britânico, mas voltaram após interceptação de jatos.