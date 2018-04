Jogadores de futebol treinam de baixo de neve na Espanha

As fortes nevascas voltaram a atingir a Europa neste sábado, 7. Jogadores do time espanhol Osasuna tiveram que treinar de baixo de neve em Pamplona, na Espanha. O time enfrenta o Valência no domingo, e o campo que vai receber o jogo estava completamente coberto de neve neste sábado. Foto: Efe Jogadores do Osasuna treinam de baixo de neve um dia antes de enfrentar o Valência Foto: Efe Campo que vai receber o jogo entre Osasuna e Valência, totalmente coberto de neve neste sábado Foto: Associated Press Crianças brincam em rua coberta de neve durante o forte inverno que causa nevascas na Europa Na sexta, os serviços de emergência britânicos resgataram 200 motoristas de veículos presos em uma nevasca, enquanto o inverno rigoroso castiga o Reino Unido e a Irlanda. Os motoristas não conseguiram seguir viagem numa rodovia no sudoeste da Inglaterra, onde uma forte tempestade acumulou mais de 30 centímetros de neve. A polícia e equipes do Exército levaram as pessoas para cidades nos arredores da estrada.