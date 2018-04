Jornal dos bispos cobra resposta de Berlusconi a acusações

Um influente jornal católico italiano pediu nesta sexta-feira ao primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi que responda as acusações de que mulheres foram pagas para participar das suas festas. O L'Avvenire, jornal da conferência italiana de bispos, publicou um editorial dizendo que as últimas acusações de escândalos envolvendo Berlusconi com jovens mulheres e modelos levantam questões não apenas entre a oposição mas também entre seus partidários. Em 5 de maio, o jornal já havia fustigado Berlusconi em editorial.

Veja também:

Justiça declara ilegais fotos da casa de Berlusconi

Revista publica fotos de jovens a bordo do iate de Berlusconi

Quatro jovens receberam para frequentar festas de Berlusconi

O conservador premiê definiu todo o escândalo como uma mentira e um complô com motivações políticas feito pela oposição e magistrados de esquerda. No início desta semana, o jornal milanês Corriere della Sera publicou uma entrevista com Patrizia D'Addario, uma dançarina que afirmou ter recebido € 1 mil (US$ 1,4 mil) para participar de uma festa na casa de Berlusconi em Roma.

O relato de D'Addario foi seguido por informações de outras três mulheres, que também disseram ter recebido dinheiro para participar das festas. D'Addario entregou gravações de áudio e vídeo que provaram a sua participação na festa a promotores na cidade de Bari, no sul do país. Os promotores investigam um empresário local que é acusado de pagar mulheres para irem a festas.

"É necessário fazer um esclarecimento o mais cedo possível e responder às perguntas que não são feitas apenas por opositores políticos mas também por parte da opinião pública que não é contrária ao premiê", escreveu o L'Avvenire em editorial. Berlusconi, que nesta sexta-feira estava na Bélgica, reiterou que as acusações são "lixo". Seu advogado, Niccolò Ghedini, disse que acusações não tem nenhuma base.