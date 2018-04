Jornal revela plano do ETA para matar o juiz Baltasar Garzón

O grupo separatista basco ETA planejou matar o juiz espanhol Baltasar Garzón com um veneno introduzido em uma garrafa de conhaque que um falso admirador enviaria ao magistrado, informou nesta terça-feira o jornal El País, citando fontes da luta antiterrorismo.

Garzón comandou muitos casos que implicavam o ETA e políticos ligados ao grupo. Acredita-se que ele conste de uma lista de pessoas que os separatistas almejam executar. O Ministério do Interior e funcionários da Audiência Nacional negaram-se a fazer declarações.

O plano foi arquitetado pelo último chefe do ETA detido, Jurdan Martitegi, e foi apreendido entre os papéis do dirigente do grupo quando foi preso em abril deste ano na França, informou o jornal. O grupo armado também pensou em utilizar este método de atentado - inédito na história do ETA - para matar outros juízes da Audiência Nacional, como Fernando Grande-Marlaska ou Santiago Pedraz, ou mesmo os três de uma vez, acrescentou o jornal El País. O ETA ataca habitualmente com carros-bomba e armas de fogo.

Fontes policiais anônimas citadas pelo El País afirmam que o plano consistia em levar a Garzón uma garrafa de conhaque envenenado e um copo, em seu escritório da Audiência Nacional. O presente seria acompanhado de um cartão de um suposto estudante de direito, que se declarava admirador do trabalho do magistrado e de sua luta contra o ETA e violadores de direitos humanos.

O El País afirma que um dos documentos continha uma lista de possíveis ataques e apontava que burlar os dispositivos de segurança da corte e matar Garzón com veneno "seria uma grande vitória para a organização".