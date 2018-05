Jornal russo dá dicas para ficar com um corpo igual ao de Putin

Um guia que mostra passo a passo como ficar com um corpo igual ao do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi publicado por um jornal russo na quarta-feira. Fotografias oficiais do dirigente de 54 anos em férias no sul da Sibéria, na semana passada, mostravam-no pescando sem camisa e deixando à mostra um tronco bem torneado. Putin também apareceu cavalgando, enquanto usava óculos escuros, luvas e um colete branco apertado. "Ele possui um corpo e tanto por debaixo daquela camisa", afirmou o tablóide Komsomolskaya Pravda, o jornal de maior circulação da Rússia e uma publicação especializada em realizar coberturas elogiosas sobre o presidente. Sob a manchete: "Fique com um corpo como o de Putin", o jornal publicou um guia de exercícios físicos elaborado por um especialista da área. Um diagrama do torso nu de Putin destacava os principais grupos musculares do dirigente. O líder russo, que é casado e pai de duas filhas, atribui sua boa forma física aos esportes -- ele é um praticante talentoso de judô e um excelente esquiador.