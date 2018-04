Jovem diz que festas de Berlusconi pareciam harém

A jovem Patrizia D'Addario disse que a festa que participou organizada pelo primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, se parecia com "um harém" no qual existia "apenas um xeque ", segundo entrevista publicada nesta quinta-feira, 25, pelo diário La Repubblica. Patrizia afirmou também que Berlusconi distribuiu "pequenos presentes" como anéis, braceletes e colares a suas convidadas.

Patrizia, que afirma ter recebido mil euros para participar da festa, disse ainda que conhece bem os haréns, porque esteve por "três vezes em Dubai". "Os xeques respeitam suas mulheres a seu modo... as exibem com orgulho. No entanto, não gostei do vi (na festa de Berlusconi). Existia apenas só xeque: ele", assinalou.

Patrizia contou sobre um encontro no qual estavam 20 jovens e Berlusconi. O premiê teria jantado com as jovens, e depois todos assistiram a um vídeo sobre seus encontros com outros líderes mundiais. A jovem disse ainda que após o jantar dançou com Berlusconi a música My Way, interpretada por um pianista.

A jovem contou na entrevista que reconheceu algumas das convidadas da televisão italiana, e disse que todas se vestiam de maneira muito parecida, com vestidos curtos e negros. Apenas duas se vestiam de maneira diferente, de calça comprida, e estavam sempre juntas. Segundo Patrizia , eram "duas acompanhantes profissionais lésbicas" que trabalham "sempre em dupla".

Patrizia D'Addario afirmou ainda que passou outra noite com o premiê italiano, e que este encontro teria sido "mais íntimo". A jovem disse que nessa noite decidiu não cobrar nada de Berlusconi porque recebeu a promessa de ele a ajudaria a construir uma casa para sua família.

Escândalos

Os escândalos que envolveram Silvio Berlusconi nas últimas semanas ameaçam abalar a imagem do primeiro-ministro italiano. Para tentar conter os danos políticos causados por fotos de festas em suas residências em Roma e na Sardenha, convertidas em espécies de "mansões da Playboy", o premiê tem alegado de que se tratam de reuniões privadas.

Declarações nesse sentido foram dadas à revista italiana Chi, de propriedade de Berlusconi, no momento em que cresce a pressão da opinião pública sobre ele.

Três mulheres disseram recentemente à imprensa italiana terem recebido dinheiro e joias para ir a às festas. Berlusconi defende-se alegando que Patrizia é paga, na verdade, por pessoas interessadas em desestabilizar seu governo.

"Eu nunca paguei por uma mulher", disse Berlusconi. "Nunca entendi como pode haver satisfação quando se perde o prazer da conquista." A Justiça determinou a apreensão de 5 mil fotos tiradas com telefones celulares em festas do premiê. Patrizia também entregou diversas gravações de áudio e vídeo que, segundo ela, contêm provas contra Berlusconi. "Podem me filmar, fotografar, gravar e, até mesmo, utilizar o celular. Na minha presença, só ocorrem coisas normais", disse Berlusconi.

Numa investigação que pode complicar ainda mais a situação do premiê, a Justiça chegou ao empresário Alessandro Tarantini, de 34 anos, acusado de controlar uma rede de corrupção e prostituição na Itália. Tarantini aparece em gravações feitas por escutas telefônicas oferecendo drogas e dinheiro a prostitutas. Alguns dos trechos conteriam, segundo o jornal espanhol El País, a voz de Berlusconi.

Alessandro Mannarini, um ex-assessor de Tarantini, está sendo processado por porte de drogas. Ele era uma das pessoas que tinha acesso livre à residência de Berlusconi na Sardenha. O escândalo envolvendo as festas do primeiro-ministro começou em 26 de abril, depois que Berlusconi foi à festa de aniversário de 18 anos da jovem italiana Noemi Letizia, em Nápoles. Depois do episódio, a mulher do primeiro-ministro, a ex-atriz Veronica Lario, pediu o divórcio.