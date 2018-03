Jovem é detido por morte de estudantes franceses em Londres

Um jovem de 21 anos foi detido neste sábado por suposto envolvimento no assassinato de dois estudantes franceses em um apartamento de Londres, informou a Scotland Yard (Polícia Metropolitana). O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi detido na sexta-feira e encaminhado a uma delegacia do sudeste da capital britânica, segundo a Scotland Yard. Os corpos de Laurent Bonomo e Gabriel Ferez, ambos de 23 anos e estudantes de bioengenharia, foram achados em um apartamento de New Cross, no sudeste de Londres, no último domingo. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, antes de serem queimados, os dois jovens receberam 243 punhaladas na cabeça, no pescoço e no tórax. De acordo com a Scotland Yard, um computador foi roubado do apartamento dos dois estudantes dias antes do brutal assassinato, embora não tenha sido estabelecida nenhuma relação direta entre os dois crimes. A Polícia disse ainda que um homem branco foi visto correndo nas proximidades do apartamento depois que o fogo começou. Bonomo e Ferez estavam em Londres para três meses de curso de genética na Imperial College. Os dois jovens chegaram à capital britânica no começo de maio e voltariam para casa no fim de julho.