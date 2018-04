Juiz espanhol Garzón é condenado a 11 anos sem exercer profissão O Supremo Tribunal da Espanha condenou nesta quinta-feira o juiz Baltasar Garzón a 11 anos de inabilitação profissional - cassação do direito de exercer suas funções - por ter ordenado a gravação ilegal de conversas de advogados da defesa em um caso de corrupção, disse uma porta-voz do tribunal. A decisão põe fim à carreira do magistrado espanhol mais conhecido no mundo.