Juízes e imprensa não derrubarão meu governo, diz Berlusconi

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, assegurou nesta sexta-feira, 19, que seu governo "não cairá pelas tramas judiciais, nem pelos ataques midiáticos", aos quais atribui manobras e campanhas para acabar com sua carreira política. O cenário destas declarações são os escândalos envolvendo o nome de Berlusconi ocorridos nas últimas semanas. No último deles, o primeiro-ministro teria pagado jovens mulheres para comparecer a suas festas.

O chefe do governo italiano deu as opiniões em discurso durante um evento de seu partido, o Povo da Liberdade (PDL). Fiel a seu estilo, Berlusconi se dirigiu aos presentes e disse: "Somos maioria em um país democrático, e a maioria governa. Me dão pena. São, como sempre, pobres comunistas."

Além disso, o primeiro-ministro falou sobre a manifestação ocorrida em Roma no último dia 16, na qual mil afetados pelo terremoto que devastou a região central da Itália em abril exigiram mais garantias para a reconstrução de suas casas e cidades. "Organizaram uma manifestação do nada, mandando gente que não tinha nada o que pedir e usaram das esperanças, do medo e dos mortos", disse Berlusconi

No início desta semana, o jornal milanês Corriere della Sera publicou uma entrevista com Patrizia D'Addario, uma dançarina que afirmou ter recebido € 1 mil (US$ 1,4 mil) para participar de uma festa na casa de Berlusconi em Roma.

Nesta sexta, o L'Avvenire, jornal da conferência italiana de bispos, publicou um editorial dizendo que as últimas acusações de escândalos envolvendo Berlusconi com jovens mulheres e modelos levantam questões não apenas entre a oposição mas também entre seus partidários.

"É necessário fazer um esclarecimento o mais cedo possível e responder às perguntas que não são feitas apenas por opositores políticos mas também por parte da opinião pública que não é contrária ao premiê", disse o diário.