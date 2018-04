Julgamento de Berlusconi por suborno termina sem veredicto

O caso sobre Mills era o mais proeminente escândalo envolvendo Berlusconi, magnata da mídia italiana e importante figura política do país nas últimas duas décadas.

Mills foi condenado em 2009 por aceitar suborno de 600 mil euros de Berlusconi em troca de não falar sobre detalhes incriminadores dos negócios de Berlusconi quando testemunhou em dois processos que corriam na Justiça.

Mas o caso contra Mills foi arquivado pois o estatuto de limitações havia se esgotado, e o advogado britânico nunca foi extraditado para cumprir pena de quatro anos e meio de prisão.

Berlusconi, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro em novembro com a crise da zona do euro ameaçando a Itália, sempre negou as acusações, acusando repetidamente o viés político e o esquerdismos dos juízes que estariam montando uma campanha para derrubá-lo.

O ex-premiê de 75 anos se envolveu em uma série de casos na Justiça desde que entrou na política em 1994. Ele foi ou absolvido ou viu os casos prescreverem de acordo com a legislação italiana.

(Reportagem de James Mackenzie)