Justiça bósnia condena sete por massacre em Srebrenica

O tribunal para crimes de guerra da Bósnia condenou nesta terça-feira, 29, sete servo-bósnios pelo genocídio cometido em Srebrenica, em 1995. Na primeira sentença criminal relacionada ao pior massacre promovido na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, os juízes determinaram que três ex-soldados e um policial cumpram penas entre 38 e 42 anos. Outros quatro acusados no mesmo processo foram absolvidos. Os condenador cumprirão pena por matar cerca de mil muçulmanos bósnios capturados quando o Exército servo-bósnio ocupou a cidade de Srebrenica. No conflito, cerca de 8 mil pessoas foram mortas Segundo a AFP, o juiz Hilmo Vucinic afirmou durante a sentença que os culpados executaram os atos sendo perfeitamente conscientes do objetivo de exterminar os habitantes de Srebrenica. Segundo a acusação, depois de participarem da expulsão de cerca de 25 mil mulheres, crianças e idosos, os homens conduziram, em 13 de junho de 1995, a execução de mais de mil muçulmanos encarcerados em uma cooperativa agrícola em Kravica, nos arredores da cidade. Neste mês, o ex-presidente servo-bósnio Radovan Karadzic durante a guerra na ex-Iugoslávia (1992-95), um dos homens mais procurados do mundo, foi preso em Belgrado, na Sérvia. Karadzic foi indiciado de genocídio pelo cerco de 43 meses de Sarajevo, que deixou cerca de 10 mil mortos, e pelo massacre de 8 mil muçulmanos em Srebrenica, em 1995. Ele estava foragido havia 12 anos.