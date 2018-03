Justiça da Espanha condena 21 por ataque a trens de Madri Um juiz espanhol determinou nesta quarta-feira que 21 pessoas são culpadas de envolvimento nos ataques contra trens de Madri no dia 11 de março de 2004. Os atentados deixaram 191 mortos. Sete dos outros acusados no caso foram absolvidos, incluindo Rabei Osman Sayed Ahmed, que está detido na Itália desde que foi condenado por pertencer a um grupo terrorista internacional. O marroquino Jamal Zougam foi sentenciado a mais de 40 mil anos de prisão, embora pela lei da Espanha ele só possa ficar preso no máximo 40 anos. O espanhol Emilio Suarez Trashorras, culpado por ter fornecido explosivos, também recebeu uma pena de milhares de anos de detenção. (Reportagem de Jane Barrett)