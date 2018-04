Justiça francesa derruba lei sobre genocídio e Turquia elogia

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pretendia sancionar a lei no final de fevereiro, e sua derrubada provavelmente permitirá uma reaproximação diplomática entre Paris e Ancara.

O chanceler turco, Ahmet Davutoglu, disse que seu gabinete vai se reunir para considerar a retomada dos contatos econômicos, políticos e militares com a França, que estavam congelados desde que o Senado francês aprovou a lei, em 23 de janeiro.

"A correção desse grave erro por parte do mais alto tribunal da França é satisfatória", disse a chancelaria turca em nota.

A França realiza eleições presidenciais em 22 de abril e 6 de maio. O governo turco vinha acusando Sarkozy de ter apoiado a nova lei para conquistar o voto dos cerca de 500 mil armênios e descendentes radicados na França.

Minutos após a decisão judicial, o gabinete presidencial disse que Sarkozy solicitou a assessores que redijam uma nova versão da lei para que leve em conta a decisão do Conselho Constitucional.

"O presidente da República considera que a negação (do genocídio) é intolerável e deve portanto ser punida", disse nota do gabinete presidencial, acrescentando que Sarkozy em breve se reunirá com membros da comunidade franco-armênia.

A nova redação da lei provavelmente desagradará à Turquia, que discorda do termo "genocídio" para descrever as mortes de até 1,5 milhão de armênios no conflito de 1915.

