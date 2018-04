Justiça italiana investiga prostituição em festas de Berlusconi

A Justiça italiana investiga cinco festas dadas em residências oficiais do premiê Silvio Berlusconi por suspeita de prostituição e uso de cocaína.

Segundo o jornal 'La Repubblica', Berlusconi organizou festas em suas casas em Roma e na Sardenha com trinta mulheres contratadas por Gianpaolo Tarantini, empresário do sul da Itália investigado por fraude. Tarantini diz que as mulheres foram apenas reembolsadas e que não foram pagas por serviços sexuais.

Ainda de acordo com o jornal, não existia controle de ingresso nas festas. Algumas das mulheres tiraram fotos e gravaram vídeos na casa do premiê.

Barbara Montereale, uma das mulheres contratadas para a festa, disse que recebeu 1000 euros para ir à casa do premiê. Segundo ela, muita das mulheres vinham do leste europeu e competiam pela atenção do primeiro-ministro.

Berlusconi, que recentemente passou por uma polêmica devido à sua amizade com uma garota de 18 anos, agora defende-se de acusações de que acompanhantes foram pagas para ir a festas em suas residências.

O premiê de 72 anos afirmou que as acusações, que originaram-se de uma investigação feita por magistrados na cidade de Bari, no sul do país, são "lixos falsos" e parte de uma conspiração para manchar sua imagem antes do encontro do G8, no próximo mês, quando ele receberá líderes mundiais.