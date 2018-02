Justiça italiana manda prender senador e 56 ligados à máfia

A Justiça italiana mandou prender o senador Nicola Di Girolamo, membro do partido Povo da Liberdade (PDL), do premiê Silvio Berlusconi, nesta terça-feira, 23. Ele é acusado de ter recebido dinheiro e de colaborar com a máfia calabresa, a Ndrangheta, para se eleger.

Outros 56 suspeitos estão sendo procurados pela polícia na Itália e no Reino Unido, Suíça e Panamá. De acordo com o promotor público Piero Grasso, eles também são acusados de criar empresas fantasmas para lavagem de dinheiro, em uma fraude de 2 bilhões de euros.

Di Girolamo, que representa no Senado italianos residentes no em outros países europeus, teria se encontrado com mafiosos do clã Arena. Além do dinheiro para a campanha, a máfia também teria fraudado votos de imigrantes calabreses na Alemanha para eleger o senador. Em troca, Di Girolamo teria ajudado na lavagem de dinheiro, disse Grasso.

O senador goza de imunidade parlamentar e não pode ser preso sem permissão do Congresso. O líder do PDL no Senado, Maurizio Gasparri disse que as acusações são plausíveis e que o pedido seria analisado. "Deve ficar claro que não há intocáveis aqui", disse.

No final do ano passado, o vice-ministro da Economia, Nicola Cosentino, também do PDL, foi acusado de colaborar com a Camorra, a máfia napolitana, em troca de apoio eleitoral. Ele pediu demissão.

Com informações da Efe e da Associated Press