Kadafi deve participar de encontro do G8 na Itália--Berlusconi O líder líbio Muammar Kadafi participará do encontro do G8 na Itália em julho, disse o primeiro-ministro Silvio Berlusconi nesta quinta-feira. Em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro britânico Gordon Brown, Berlusconi disse que Kadafi, como presidente da União Africana, participaria da reunião do encontro que deve incluir líderes africanos. Diplomatas italianos disseram que Kadafi se encontraria com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama na reunião, o que pode ser o primeiro encontro entre um líder líbio e um presidente norte-americano. Berlusconi disse que China, Índia, México, Brasil, África do Sul e Egito participariam do segundo dia de conversas do G8 na ilha italiana de La Maddalena. O grupo de outros países africanos, não mencionado, e Kadafi participariam do terceiro dia do encontro.