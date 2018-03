Karadzic deve ser levado às escondidas para fora da Sérvia A transferência de Radovan Karadzic para a penitenciária do tribunal de crimes de guerra de Haia será realizada de forma discreta para evitar a presença dos meios de comunicação e protestos organizados por nacionalistas que simpatizam com o ex-líder servo-bósnio. Karadzic, que deverá responder a acusações de genocídio relacionadas com a Guerra da Bósnia (1992-95), foi detido na semana passada, na Sérvia, depois de ficar 11 anos foragido. Atualmente, o acusado encontra-se em uma prisão de Belgrado, à espera de ser extraditado. Membros das forças de segurança da Sérvia afirmam haver dezenas de opções para transportá-lo sem problemas, entre as quais veículos disfarçados, portas de saída secretas, transferências feitas na calada da noite e comboios falsos para enganar as equipes de TV que vigiam a prisão, tribunais e o aeroporto da cidade. "Apenas dez pessoas da Sérvia sabem exatamente o que irá acontecer", afirmou à Reuters um membro importante do governo. Um outro disse que o evento não se transformaria em um espetáculo público. "Isso será feito da forma mais discreta possível." Karadzic foi indiciado por planejar o massacre de cerca de 8.000 muçulmanos bósnios em Srebrenica e pelos 43 meses de cerco a Sarajevo, onde mais de 11 mil pessoas morreram em virtude dos bombardeios, disparos de franco-atiradores, desnutrição e falta de atendimento médico. Pouco se sabe sobre o que o ex-líder fez nos anos que ficou foragido. Relatos nunca confirmados dão conta de que se disfarçou de padre ortodoxo e morou em monastérios, levando uma vida secreta sob a proteção de nacionalistas radicais presentes no Exército e na polícia. Nos últimos anos, passou a viver na capital sérvia usando um nome falso, fingindo ser um praticante de medicina alternativa e usando barba longa, cabelo comprido e óculos grossos para esconder o rosto. Muitos nacionalistas consideram-no um herói vitimado pela propaganda anti-Sérvia e pretendem realizar uma grande manifestação na terça-feira para criticar seu julgamento e extradição. O novo governo do país, pró-Ocidente, no poder desde o começo de julho, está ansioso para levá-lo a Haia o quanto antes, evitando maiores tensões e novos protestos. Mas a partida dele depende também do julgamento de um apelo feito pelo advogado de Karadzic. (Reportagem adicional de Ivana Sekularac)