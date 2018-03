Karadzic está na mesma prisão que Milosevic ficou preso

O ex-líder servo-bósnio Radovan Karadzic foi levado para uma cela nesta quarta-feira, 30, na mesma prisão que o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic foi mantido e outros aliados e inimigos ainda estão sob custódia da Organização das Nações Unidas (ONU). Veja também: Radovan Karadzic já está sob custódia da ONU em Haia Radovan Karadzic chega à Holanda para ser julgado Radovan Karadzic é extraditado ao Tribunal Penal da ONU Divulgado vídeo de Karadzic em festa antes de ser preso Quem é Radovan Karadzic Cronologia dos conflitos nos Bálcãs O massacre de Srebrenica Entenda os conflitos na região A prisão do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII) está em uma ala separada da prisão holandesa de Scheveningen. O local é bem próximo do tribunal onde Karadzic irá enfrentar 11 acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidades durante a guerra da Bósnia (1992-1995). Os suspeitos são mantidos no centro até o final de seus julgamentos e das apelações. Os condenados cumprem suas penas em outros países que voluntariamente aceitem recebê-los. O centro, com 84 celas, atualmente tem 37 presos envolvidos nos conflitos dos Bálcãs no início dos anos 90. Cada cela de 5,1 por 3 metros tem um chuveiro, vaso sanitário e uma mesa. As portas das celas ficam abertas a maior parte do dia, com exceção do período em que a mudança de guarda. Os prisioneiros podem ter computadores, mas não é permitido acesso a internet. Os presos ainda têm canais de televisão da Holanda, Bélgica e França, além de receberem via satélite os canais em sua própria língua. Cursos de arte, línguas e ciência são oferecidos. Eles também dispõem de ginástica, biblioteca, e uma sala de recreação com dardos, mesa de tênis e jogos de tabuleiro. Eles têm acesso a um médico, enfermeiro e um psiquiatra e um hospital.