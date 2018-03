Karadzic reclama de julgamento na ONU e leva bronca de juiz

O ex-líder sérvio na Bósnia Radovan Karadzic reclamou nesta terça-feira do que chamou de rapidez excessiva de seu processo de julgamento no Tribunal Penal de Haia, na Holanda, onde é acusado de genocídio. Segundo Karadzic, a velocidade do processo o impede de montar sua defesa. O juiz escocês Iain Bonomie, que cuida do caso, rejeitou as críticas de Karadzic e que se o acusado tem problemas em se defender, a culpa é do próprio Karadzic, que rejeitou um advogado. Em uma pré-audiência nesta terça-feira, o ex-líder sérvio disse que não tem uma equipe de conselheiros legais para se preparar para o julgamento. O juiz respondeu que avisou o réu diversas vezes sobre os inconvenientes em se defender sozinho. Karadzic, que é a acusado de matar milhares de muçulmanos durante a guerra da Bósnia, está preso desde julho.