Kasparov deixa prisão e faz alerta sobre ditadura na Rússia O ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov afirmou nesta quinta-feira, ao deixar a cadeia após passar cinco dias detido por organizar um protesto ilegal de oposição ao governo, que a Rússia corre o risco de se tornar uma ditadura. A polícia prendeu Kasparov no fim de semana, quando ele participava de uma manifestação do lado de fora da sede do comitê eleitoral central. O protesto era relacionado às eleições parlamentares deste domingo, as quais, segundo os opositores do presidente Vladimir Putin, serão manipuladas a favor dele. Falando a repórteres diante de sua casa após ter sido solto, Kasparov pediu atenção do mundo à repressão dos manifestantes na Rússia. "Espero que as pessoas ao redor do mundo possam ver o que acontece com ativistas de oposição na Rússia... Este regime está entrando em uma fase perigosa de se tornar uma ditadura." Autoridades russas consideram Kasparov e seus seguidores como radicais perigosos que tentam minar a estabilidade política do país. (Por James Kilner)